Büyükerşen Boğaziçi Zirvesi’nde Eskişehir’i anlattı

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 'Büyük Dönüşüm: Küresel Değişimin İtici Güçleri’ temasıyla İstanbul'da düzenlenen ve birbirinden önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı 13. Boğaziçi Zirvesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de ‘Şehirleri Geleceğe Hazırlamak’ başlığıyla Eskişehir’i anlattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından 90 yakın ülkeden temsilcilerin katıldığı 13. Boğaziçi Zirvesi’ne Başkan Büyükerşen’in sunumu damga vurdu. Üniversitelerin gelişmekte olan kentler için önemine dikkat çeken Başkan Büyükerşen, 1999 yılında göreve geldiklerinden itibaren hayata geçirdikleri başarılı şehircilik çalışmalarını ve mevcut projeleri yerli ve yabancı katılımcılar ile paylaştı. Büyükerşen “Şehirlerin kalkınabilmesi için o şehirde üniversiteler varsa onlar lokomotif görevi görmeliler; hem kalkınmada, hem yenilenmede üniversiteler şehir sorunlarına el atmıyorsa o şehirlerin kalkınmasının güçtür. Bu düşünceyle birbirinden değerli akademisyenlerin katkı sunduğu ortak akıl toplantılarında şehrimizin öncelikli sorunlarını belirledik. Yapacağım tek şey proje haline getirdiğimiz ihtiyaçlar listesiyle Avrupa’ya ulaşmaktı. Büyük bankaların kapsını çalarak kredi istedim. Projeleri anlatıyordum ancak Türkiye’nin kredibilitesi yok diyorlardı. Türkiye’ye döndükten sonra Strazburg’tan telefon geldi, ‘Projelerinizi inceledik, siz hakikatten çağdaş Avrupa şehirlerine benzer şehir yaratmak istiyorsunuz. Size kredi vermeye karar verdik.’ dediler. Toplamı 500 milyonu bulan yatırımların yarısını kendi için kaynaklarımızla karşıladık. İmzaları attık kredileri aldık ve çalışmalara başladık.” dedi. Porsuk Islah Projesi, Hafif Raylı Sistem Projesi ve alt yapı projelerini anlatarak sunumunu sürdüren Başkan Büyükerşen, turizm anlamında şehre kattıkları yeniliklere de sunumunda yer verdi.

Eskişehir’de gerçekleştirilen başarılı şehircilik çalışmalarının Türkiye’nin bir çok kentinde örnek gösterilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen, sunumunu kendisine ve projelerine inanan ve 23 yıldır desteğini kendisinden hiçbir zaman esirgemeyen Eskişehirlilere teşekkür ederek bitirdi.