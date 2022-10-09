Büyükerşen: “Artık bunun uygulanması kaçınılmaz"

Tarihi Odunpazarı bölgesinde faaliyet gösteren bir gurup esnaf, Başkan Büyükerşen’i ziyaret ederek UKOME’nin oybirliğiyle aldığı karar sonrası trafiğe kapatılan Kemal Zeytinoğlu Caddesi ile ilgili görüştü. Görüşmede Başkan Büyükerşen, bölgenin imar planlarında kentsel sit alanı yaya bölgesi olduğunu, uygulamanın 2011’den bu yana gelen süreçlerini ve mahkeme kararını hatırlatarak, “Artık bunun uygulanması kaçınılmaz ve geri dönülmezdir" dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde kalan Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar 2017/6 sayılı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla da trafiğe kapatılmıştı. Uygulamanın başlamasının ardından bölgede faaliyet gösteren esnaflar ve Paşa Mahallesi Muhtarı Utku Ölmezer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hukukçu Ayşe Ünlüce de yer aldı.

Başkan Büyükerşen’in bölgede yaptığı yatırım, turistik tesisler ve müzelerin çok önemli olduğunu ve bölgeyi çekim merkezi haline getirdiğini belirten ziyaretçiler teşekkür ettiler. Kemal Zeytinoğlu Caddesi’nin araç trafiğine açılması yönünde yeni bir çalışma yapılıp yapılmayacağını merak ettiklerini belirten Paşa Mahallesi Muhtarı Utku Ölmezer ve beraberindeki esnafa süreci aktaran Başkan Büyükerşen, “Burası Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içerisindeki bir yer. Burhan Sakallı’nın Başkanlığı’nda 2011 yılında Odunpazarı Kentsel Sit Alanındaki Sokaklarda Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu hazırlanıp Odunpazarı Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Ardından bu plan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararının tasdiklemesi dikkate alınarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de kabul edildi. Meclis kararı Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca uygun görülerek yürürlüğe girdi. Yani bu bölgenin yayalaşmasına yönelik kararlar, uyulması ve uygulanması şart olan imar planlarına da işlenmiş oldu. Tabi durum bununla da kalmıyor; UKOME 2017 yılında oybirliğiyle turistik bölgedeki yolların araç trafiğine kapatılması kararını veriyor. UKOME’de yalnızca Büyükşehir bürokratları yok, birçok kurumdan temsilci var ve bu karar oybirliğiyle alınıyor. O dönemde Esnaf Odaları kararın iptali için dava açtı ama mahkeme belediye lehine karar verdi. Mahkeme kararıyla UKOME’nin aldığı kararın geçerliliği de böylece tescillendi. Bu aynı zamanda Eskişehir Ulaşım Ana Planı (EUAP), Stratejik Plan ve “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”nda (SUMP) yer alan bir gerekliliktir. Kararın uygulanması süreci pandemi nedeniyle geçici olarak ertelense de, bölgedeki turizm hareketliliği ile birlikte araç ve yaya trafiğindeki sorunlar çığ gibi büyüdü. Bölgenin üst tarafına hem büyük hem küçük lastik tekerlekli araçlar için kapalı ve açık otoparklar yaptık. Ama bakıyorsunuz, aşağıdan yukarıya caddedeki yol, kaldırımlar her yer kural tanımayan sürücülerin hatalı araç parkları ile dolmuş, çok kötü bir durumdaydı. Bunu en çok sizlerin hissetmiş ve görmüş olmanız lazım. Üstelik devletin tüm yetkili üst kurumlarının onayladığı, yargının da bunun uygulanmasını geçerli kılan kararına rağmen bunu yapmamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Bölge, imar planlarına yaya bölgesi olarak işlenmiştir. Bu kararlar hukukidir ve uygulanmak zorundadır. Ayrıca dünyanın hiçbir turistik bölgesinde araçla dolaşamazsınız. Turist bölgeye yakın bir yerde otobüsten ya da özel otosundan iner ve yaya olarak dolaşır. Bu her yerde böyledir. Yaya olarak gezemeyen turist bir daha o şehre gelmez. O yüzden Odunpazarı’nı, esnafını ve Eskişehir’i seviyorum. Turistik tesisleri, müzeleri hep o bölgeye yaptık. Hala da yapıyoruz, yeni müzelerimiz yakında açılacak. Sanat Sokağı kuruluyor. Bunlar hep yaya olarak gezecek turistlerin göreceği, sizlerin de para kazanacağı bir bölge olması için yapıldı. Hoca olarak siyaseten bir şey söylemeyeceğimi, açık ve net konuşacağımı Eskişehirliler çok iyi bilir, sizler de bilirsiniz. Bu uygulamadan devletin tüm kurumlarının aldığı onca karara rağmen geri dönülmesi mümkün değildir. Kaliteli ürün, kaliteli hizmet verilen, yayaların rahat dolaşabileceği bir turistik alana herkes gelir. İki Eylül, İsmet İnönü gibi şehir merkezindeki caddelerde tramvay hatlarının yapılması ve caddelerde yayalaştırmalar yapılırken de buna benzer absürt çok şeyler söylendi. Ama bugün o yerlerde caddeleri yeniden araç trafiğine geçirelim desek kim kabul eder? Bu konuya böyle bakılmalı.” dedi. Ziyaret sonunda caddede yayalara yönelik bir güzelleştirme çalışmasını da soran esnaflara Başkan Büyükerşen, “Onu da şehircilik ve turizm açısından değerlendireceğiz” cevabını verdi.