Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’dan Başkan Böcek’e ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut misafir etti.ANTALYA (İGFA) - Başkan Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Akıllı Şehir uygulamalarına önem verdiklerini, bu projelerin uygulanmasında verilen hibe desteklerinin önemli olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, 'AB İklim Diplomasisi Haftası 2022' etkinlikleri kapsamında Antalya’da bir takım ziyaretlerde bulunan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak AB ile ortak yürütülen hibe projelerinin çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir uygulamaları kapsamında verilen desteklerden dolayı Büyükelçi, Nikolaus Meyer-Landrut teşekkür etti.

1 Milyon Fidan Dikiyoruz

Başkan Muhittin Böcek, AB İklim Diplomasisi Haftası etkinlikleri kapsamında heyeti Antalya’da ağırlamaktan ve ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlikler kapsamında düzenleyeceğimiz konseri İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle iptal ettik. Ancak gençlerimizle ve heyetle birlikte farkındalık olması amacıyla sembolik olarak ağaç dikimi gerçekleştirilecek. Antalya olarak geçtiğimiz yıl büyük bir yangın yaşadık. Büyükşehir Belediyesi olarak 1 milyon fidan dikiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikli ile mücadele konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz ve birçok ödül aldık. Gençlerimiz iklim değişikliği konusunda son derece hassas ve duyarlılar. Etkinliklerde önemli kararların çıkacağına inanıyoruz. Güzel ve verimli bir toplantı geçmesini umuyorum” dedi.

Antalya İle Güzel Bir İşbirliğimiz Var

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, konuşmasına İstanbul Taksim de meydana gelen terör saldırısını kınayarak başladı. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Türk halkına başsağlığı diliyorum. İklim Diplomasisi haftası için Antalya’dayız. Antalya çok güzel bir şehir. Tüm dünyada gençlerimizin yaşadığımız gezegeni daha iyi tanımasına ihtiyaç var. Bu tür etkinlikler ile farkındalık yaratmak istiyoruz. Sembolik olarak ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Sembolik de olsa, bir ağacın dikilmesi çok önemli. Antalya ile güzel bir işbirliğimiz var. Özellikle Antalya’yı seçtik. Daha önce de afet riskinin azaltılmasına ilişkin biri projede Antalya Büyükşehir Belediyesi pilot iki ilden biri seçildi. İşbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu etkinlik ile Antalya’yı daha iyi tanıma fırsatım oluyor. Kaleiçi’nde çok keyifli bir gezi yaptık” diye konuştu.

Büyükelçi Kaleiçi’ne Hayran Kaldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziyaret anısına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a bir plaket takdim etti. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Büyükşehir Belediyesi ziyareti öncesinde de tarihi Kaleiçi’nde bir gezi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Selma Gençel, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kaleiçi’ni anlattı. Tarihi Kaleiçi’nden oldukça etkilenen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’in ziyareti Üç Kapılar da sona erdi.