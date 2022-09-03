Büyükakın, Şirinsulhiye’de vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Büyükakın, Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, yapılan çalışmaları yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - Kırsal mahallelerin her anlamda kalkınmasına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ihtiyaç ve talep üzerine Kartepe Şirinsulhiye Camii, Kur’an kursu, mezarlığın onarım ve tadilatı ile çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, güzel bir görünüme kavuşan camide vatandaşlarla birlikte cuma namazını eda etti. Başkan Büyükakın, namaz çıkışı cemaatle çay içip, sohbet etti. Cami cemaati, tadilatın ardından pırıl pırıl bir hale gelen Cami ve Kur’an kursundaki çalışmalardan dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

TALEP ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Şirinsulhiye Mahalle Muhtarı Birol Yalvaç, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden Büyükşehir’e mahallede yapılması gereken işler ile ilgili talepte bulundu. Talep üzerine harekete geçen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi ve İSU ekipleri koordinasyonluğunda mahallede altyapı içme suyu hattını yeniledi. Bunun yanı sıra üstyapı ve asfalt yol yapımı çalışması, cami, Kur’an kursu ve müştemilatının onarım ve tadilatı ile mezarlık çevre düzenlemesini de tamamlayan Büyükşehir, Şirinsulhiye Mahallesi’ni güzel bir görünüme kavuşturdu.

BAŞKAN CEMAATLE ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

Başkan Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Şirinsulhiye Mahalle Muhtarı Birol Yalvaç, Şirinsulhiye Camii Dernek Başkanı Ali Taban ve vatandaşlarla caminin bahçesinde çay içti, sohbet etti. Caminin güzel bir görünüme kavuşturulduğunu belirten Başkan Büyükakın, daha sonra vatandaşların taleplerini dinledi.

Yapılan çalışmalarla Şirinsulhiye Mahallesi’nin güzel bir görünüme kavuşturulduğunu söyleyen Büyükakın, kırsal mahallelerdeki sorunları çözüme kavuşturduklarını, muhtarların ve vatandaşların taleplerini imkânlar çerçevesinde yerine getirdiklerini kaydetti. Muhtar Yalvaç, cami dernek başkanı Taban ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

HİKMET DEDEYE PREFABRİKE EV YAPILACAK

Mahalle sakinlerinden 82 yaşındaki Hikmet Taban, evinin çok eski olduğunu ve yağışlı havalarda çatısının akıttığını ifade ederek, Başkan Büyükakın’dan bahçesine prefabrike ev kurulmasını istedi. Başkan Büyükakın, Hikmet dedenin daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşam sürmesi için evinin bahçesine prefabrike ev kurulması talimatını verdi. Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri, yapılacak keşif sonrası prefabrikenin yapılması için çalışmalara başlayacak. Başkan Büyükakın, daha sonra beraberindekilerle yapımı tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

KIRSAL MAHALLELER GÜZELLEŞİYOR Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi ortak kullanım alanları yenilenerek ve tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor.