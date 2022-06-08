Butsa Gemlik'te 'mesleki' tanıtım

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitimin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Mesleki Eğitim Tanıtım Günleri” Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitimin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi hedefiyle, geleceklerine yön verecek öğrencilerimizin mesleki eğitim bilincini kazanmaları için Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar, kurumlarla buluştu.

“Mesleki Eğitim Tanıtım Günleri” Demokrasi Meydanı’nda yapılan açılış töreni ile başladı.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran’ın ev sahipliğindeki etkinliğe Gemlik Kaymakamı Sn. Hasan Göç, İlçe idare amirleri, oda başkanları, sanayii kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları sonrasında mesleki eğitime iş birliği protokolleri ile destek veren Rodaport Liman İşletmeleri, Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş, Burser Yedek Parça Bakım Onarım Tic. Ltd.Şti., Borçelik Sanayi Tic. A.Ş., Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, YLZ Otomotiv LTD.ŞTİ., Karbonsan Basınçlı Kaplar San.Tic.A.Ş., Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sinan Reklam Sinan Yılmaz’a plaketleri Kaymakam Hasan Göç tarafından takdim edildi.

Öğrencilerle birlikte okul stantlarını ziyaret edildi.

Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatepe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Koza Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Umurbey Celal Bayar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi'nin yer aldığı tanıtım günleri etkinlikleri 9 Haziran'a kadar saat 10.00- 18.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacağı bildirildi.