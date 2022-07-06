BUSMEK’te YKS kurs kayıtları sürüyor

Bursa’da bugüne kadar 3500 genci üniversite sınavına hazırlayan BUSMEK, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık kurslarının ön kayıtlarına başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSMEK çatısı altında 2018-2019 eğitim döneminde tek merkezde başlattığı ücretsiz YKS hazırlık kursları, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda bugün 4 merkezde devam ediyor.

Pandemi dönemine rağmen bugüne kadar 3500’e yakın gencin yararlandığı kurslarda, zorlu geçen üniversite hazırlık maratonunun ardından yeni dönem hazırlıkları şimdiden başladı.

Kurslara devam edip sınava giren öğrencilerin yüzde 80’inin bir üniversiteye yerleşmesi nedeniyle ilgi gün geçtikçe artarken; BUSMEK, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kurslarının ön kayıtlarına başladı. Liseden mezun olmuş ve üniversite sınavına hazırlanan gençler, kurslardan ücretsiz faydalanabiliyor.

Eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirildiği kurslarda dersler; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Başvuru sırasında öğrenciler, istedikleri alanları (Sözel, sayısal, eşit ağırlık) seçebilecek. Dersler eylül ayında başlayacak ve 23 Haziran 2023’e kadar devam edecek. Ayrıca eylül ayı başında başvuru yapan öğrenciler için seviye belirleme sınavı gerçekleştirilecek. Seviye belirleme sınavı için gerekli bilgiler, kayıtlı cep telefonu numarasına SMS olarak gönderilecek.

Ücretsiz YKS hazırlık kurslarına ön kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, busmek.bursa.bel.tr adresinden online başvuru yapabilecek.