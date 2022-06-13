BUSMEK’te sergi heyecanı

Bursalıları 16 yıldır ücretsiz sanat ve mesleki eğitimlerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (BUSMEK) genel sergi heyecanı yaşanıyor.BURSA (İGFA) – Kurulduğu dönemde 5 ayrı kurs merkezi ile yola şu anda 27 farklı mekânda 350 branşla devam eden ve her yaş grubundan her kesime eğitim imkanı sunan BUSMEK, 16. yaşını görkemli sergiyle kutlamaya hazırlanıyor. Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi nedeniyle serginin teması, ‘Türk Dünyası ve Kültürü’ olarak belirlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuar Alanı'nda, 22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi, birbirinden güzel eserleri Bursalılarla buluşturacak. Açılışı 22 Haziran Çarşamba günü saat 16:00'da gerçekleşecek sergide, çini sanatından minyatüre, ahşap boyamadan takıya, geleneksel nakışlardan giyime, deriden resme kadar kursiyerlerin uzun süredir hazırladığı el emeği göz nuru binlerce eser görücüye çıkacak. Ayrıca sergi haftası boyunca birbirinden farklı atölye çalışmaları da (workshop) düzenlenecek. busmek.bursa.bel.tr internet adresinden online başvuru ile workshoplara ön kayıt yaptırılabilecek. Ön kayıt sıralamasına göre, kayıtlı cep telefon numarasından kesin kayıtlar gerçekleştirilecek.