BUSİAD'dan Bursa Adliyesi'ne ziyaret

Bursa Sanayicileri ve İş insanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu, nezaket ziyaretleri kapsamında Bursa Adliyesi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Adliyesi’nde ilk olarak, göreve bir süre önce atanan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ı makamında ziyaret ettiler.

Küçükkayalar’ın yanı sıra ziyarete Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veda Girgin Eroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdal Can ve Haluk Parlamış, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erman Aytaç ve BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç'un da hazır bulunduğu ziyarette, üyeler Solmaz’a Bursa’ya atanmasından dolayı “hoş geldiniz” dediler.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise, kendilerinin bir yerde devleti temsil ettiklerini ve adaletin güleryüzü olmayı planladıklarını söyledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz’ın ardından Bursa Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztosun’u da makamında ziyaret eden BUSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, ziyarette savunmanın yaşadığı zorluklar ile Bursa’nın 2040 Çevre Düzeni Planı'nı da konuştu.

Ziyaretlerde Başkan Küçükkayalar birer fincan seti hediye etti.