BURULAŞ Genel Müdürü açıkladı: Bursa terminaline yıldırım düşmedi!

BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Bursa'da 3 gün önce şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çöken terminal çatısının son durumu hakkında bilgi verdi. Çatının çökmesine neden olan etkenin 'yıldırım düşmesi' olmadığını vurgulayan Çapar, bölgede yapılan çalışmaları aktardı.

FADİME NİSA SAYAR / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - 3 gün önce Bursa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı çökmüş, herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı olayda 3 araç çöküntü altında kalmıştı.

Yaşanan olay hakkında Bursada Bugün'e açıklamada bulunan BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, çatının çökme nedeninin yıldırım düşmesi olmadığına dikkat çekerek, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle olayın gerçekleştiğini aktardı.

"BÖLGEDE PARATONERLER VAR, YILDIRIM DÜŞMEDİ"

Terminal bölgesinde bulunan yerleşim birimlerinde bol miktarda paratoner olduğunu ifade eden Çapar, "Yıldırım düşmesi söz konusu değil. Bu bilgi nereden çıktı, onu da bir türlü anlayamadık. Yıldırım düşmesi yok. O bölgede gerek bizim terminalde gerekse akaryakıt istasyonunda, jandarmada, DOSAB'ın arıtma tesisinde ve oradaki alışveriş merkezinde zaten bol miktarda paratoner var. Dolayısıyla yıldırım düşmesi yaşanmadı. Olay tamamen ani ve yüksek hızlı yağış ve rüzgardı, resmen bir fırtına yaşandı orada. Zaten yıkılma anının videoları var elimizde, yıldırım düşmesine dair herhangi bir ışık, parlama vesaire kesinlikle yok. Yıldırım olsa bir yangın da olabilirdi" dedi.

Terminalde sürdürülen onarım işlemleri hakkında bilgi veren BURULAŞ Genel Müdürü Çapar, söküm işlemlerinin 1 hafta ile 10 gün arasında süreceğini ve yaklaşık 1 ay içerisinde çatının yıkılan bölümünün yeniden yapılacağını ifade etti.

1 AY İÇİNDE ÇATI YENİDEN YAPILACAK

Çatının yağış dönemlerinde sızdırma yapması nedeniyle önceki aylarda da gündeme geldiğini belirten Çapar, bu sorunun da giderileceğini ifade ederek şöyle konuştu;

"Şu anda destek iskelelerini diktik. Sökümle ilgili bugün hazırlıklar tamamlandı, yarın sabah itibarıyla söküm başlayacak. Terminalin geri kalanına sirayet etmemesi için yıkılan taraftan değil, sağlam tarafından başlayarak bir söküm gerçekleştirilecek. Çatı birkaç parça olarak yapılmış, zaten güney tarafı, yarısı hiç etkilenmedi. Kuzey kısmının da 3'te 1'lik kısmı hasarlı, 3'te 2'lik kısmıyla ilgili de ölçüm ve incelemeler yapılıyor. Geri kalan kısma sirayet etme durumu var mı, bu algılanacak. Söküm işlemlerinin 1 hafta-10 gün sürmesini bekliyoruz. Sonrasında tekrar yapılacak. Yaklaşık 1 aylık bir iş. Çatının sızdırma problemi de vardı, bu 1 ay içerisinde üst örtüyü de komple değiştirmeyi planlıyoruz."

ESNAFIN ZARARINI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARŞILAYACAK

Terminal işletiminde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını aktaran Kürşat Çapar, olay nedeniyle yaşanabilecek esnaf mağduriyetlerinin de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.

Çapar, "Olağan hayatı etkileyecek hiçbir değişiklik yok, sadece oradaki birkaç esnafın ticari anlamda mağduriyeti söz konusu. Bununla ilgili de Başkanımız Alinur Aktaş ile istişarelerimizi yapıyoruz. Zaten Başkanımızın genel olarak esnafa karşı tavrı da malum. Mağduriyetleri giderici tedbirlerle o konuyu da atlatacağız. Zaten terminal içinde geçici masalar kurarak o mağduriyeti hemen giderdik. Onun dışında orada taşıyamadığımız bir hediyelik eşya esnafı var, onun mağduriyeti olacak. Onu da büyük ihtimalle kira almayarak veya benzeri şekilde telafi edeceğiz" diye konuştu.

"ARACINI KURTARMAK İÇİN HAREKET ETSE YOLCULAR YARALANABİLİRDİ"

Olay anına ilişkin detayları da paylaşan BURULAŞ Genel Müdürü Çapar, şunları söyledi;

"Çökmeden etkilenen otobüs firması yok. Sadece çöküntü altında kalan 3 tane araç var. Onlar da dolu yağışından etkilenmemek için normalde park yapılmayan bir alana park edilmiş. Diğer taksi de yolcusu ıslanmasın diye geriye yanaşıp yolcusunu indirirken çökme yaşanmış. Aracını kurtarmak için de hamle yapmamış ve böylece arkadaki yükünü indiren yolcular da herhangi bir yara almadan çıktı. Taksiyi kurtarmak için hareket ettirse oradaki arkadaşlarda bir yaralanma büyük ihtimalle olurdu."

"ÇÖKÜNTÜ ALTINDA KALAN ARAÇLAR 3-4 GÜN KALDIRILMAYACAK"

Onarım çalışmaları kapsamında ilk etapta, çöküntü nedeniyle oluşan görüntünün ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ifade eden Çapar, çöküntü altında kalan araçların henüz kaldırılmasının nedenini ise şöyle açıkladı;

"Oradaki araçları çıkarıp görüntüyü ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ama şu anda o araçlar çatıya destek oluyor. Çatıyı sökmeye arka taraftan başlayacağımız için üçüncü veya dördüncü günde araçları çekebileceğiz. Bizim üçüncü şahıs sorumluluk sigortamız var, eğer araçların kaskosuyla alakalı bir sıkıntı yaşanırsa üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamında zararları tazmin edilecek. Bizim buradaki amacımız uygun biçimde söküm yapmak ve hasarı minimum tutmak, yeni bir yaralanmayı engelleyici tedbirlerle adım atmak."

Yarın başlayacak olan çatı sökme işlemleri sırasında emniyet güçlerinden de destek alınacağını belirten Çapar, yaşanması muhtemel bir kazanın öngörülmesi durumunda polis aracılığıyla bölgede izolasyon tedbirleri alınacağını aktardı.