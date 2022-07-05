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Bursalı tarihçi DAĞDER'de yeni kitabını tanıttı

Yerel 05.07.2022, 22:47
Bursalı tarihçi DAĞDER'de yeni kitabını tanıttı

Bursalı tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt, DAĞDER'de tarih severlerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt "Sultanın öz hemşehrileri: Süvari Ertuğrul Alayı" adlı kitabıyla tarih severler ile bir araya geldi.

Bursa dağ köyleri yardımlaşma ve kültür derneği DAĞDER’in düzenlediği etkinliğe çok sayıda kitapsever ve dernek üyesi katılırken, Doç. Dr. Celil Bozkurt kitabının ortaya çıkış amacını sevenleriyle paylaştı.

Kitabında Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın  136 yıl önce Davutpaşa Kışlası’nda kurmuş olduğu Süvari Ertuğrul Alayı’nın efsanesini anlatan Doç. Dr. Celil Bozkurt, “Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın bundan 136 yıl önce Davutpaşa Kışlası’nda kurmuş olduğu Süvari Ertuğrul Alayı’nın efsanesi günümüze kadar gelmeyi başardı. Alayın en dikkat çekici özelliği ise, askerlerinin Sultanın iradesi gereği Karakeçili Aşireti’nin gençlerinden seçilmesiydi. Alay, başlangıçta Anadolu’nun farklı bölgelerinde meskûn Karakeçili Aşiretinden kuruldu. Fakat daha sonraları Bilecik, Söğüt, Domaniç ve Eskişehir gibi Osmanlı Devleti’nin kuruluş coğrafyasında meskûn Karakeçili Aşiretine dayanmaya başladı. Alayın askerleri, binicilikte mahir ve gözü pek gençlerden oluşmaktaydı. Alay, Sultan’ın ikamet ettiği Yıldız Sarayı’nı korumakla birlikte aynı zamanda İstanbul’un güvenliğinden sorumluydu. Süvari Ertuğrul Alayı, disiplini ve terbiyesi itibarıyla askeri birlikler içinde bir pırlanta hükmündeydi” ifadelerini kullandı.

Bozkurt, “hazırlamış olduğum kitap Osmanlı Arşivleri, askeri salname ve kayıtlar temel alınarak hazırlanmıştır. Abdülhamit Han’ın göz bebeği olan Süvari Ertuğrul Alayı, Hafif Süvari Ertuğrul Alayı ve Maiyyet-i Seniyye Süvari Bölüğü, ilk kez bu kitapta belgeleriyle birlikte açıklanmıştır” dedi.

Kendisinin de  Harmancık ilçesine bağlı Hopan Danişmend Köyü'nden olan tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt Bursa’nın dağ köylerini kalkındırmak amacıyla yaptıkları çalışmalardan ve kültürel etkinliklerden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek değerli çalışmalarından ötürü DAĞDER Başkanı Yaşar Türk’e teşekkür etti.

Son yapılan DAĞDER Başkanlık seçimlerinde güven tazeleyen ve çalışmalarına kaldığı yerden devam eden DAĞDER Başkanı Yaşar Türk, bir çok değerli eseri bulunan ve aynı zamanda kendisi de yöremizin evladı olan değerli hocamızın aramızda bulunmasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu kitap bu tarihi kaynak gençlerimize faydalı bir kitap olacağını ve geçmişimize ait gizli kalmış hazine bilgileri gün yüzüne çıkaracağını düşünüyorum” dedi.

DAĞDER  Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlik tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt gerçekleştirdiği kısa söyleşinin ardından kitap imzalarına geçilerek etkinlik sona erdi.

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