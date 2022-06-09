Bursalı liseliler hem yazdı, hem yönetti

Bursa'da Gürsu Ticaret Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Çanakkale Cephe Gerisi" adlı oyunu çok amaçlı salonda sahneledi.BURSA (İGFA) - Yazarlığını ve yönetmenliğini okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin üstlendiği oyunda 12 lise öğrencisi takdir toplayan bir sahne performansı sergiledi.

Programa Gürsu Kaymakam Refiki Murat Yeşilyurt, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Veysel Çalık, Osman Aykul, Gürsu Okul Müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

Öğrencilere, görülen lüzum üzerine, VATAN, BAYRAK VE ŞEHİT kavramlarını tekrar anlatıp, Vatan ve bayrak uğruna veriler destansı mücadelelerle tarihin sayfalarına adını silinmez harflerle kazıdığımız ÇANNAKKALE özelinde vatan uğruna canlarını veren şehitleri ve cephe gerisinde canlarından öte can parçası evlatlarını cepheye dualarla, şenliklerle gönderen anaların, eşlerin yaşadığı duyguları ve VATAN uğruna göze aldıkları zorlukları anlatan özgün bir tiyatro eseri olan "ÇANAKKALE CEPHE GERISI" adli oyun çok amaçlı salonunda sahnelendi.

Öğrencilerin sahnedeki performansları seyircilerin duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu. Gösteri sonrasında öğrenciler katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Tiyatro Oyununda Vatan nedir? Bayrak nedir? Kıymetini nereden gelir? Neden bunca fedakârlık edildi, sorularına cevaplar erilirken; bu soruların cevaplarını bulan seyirciye '' bu vatan uğruna bizler neler yapabiliriz, bize düşen vazife nedir?'' soruları da cevap buldu.