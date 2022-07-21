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Bursagaz, İznik Orhaniye’de abonelik alıyor
Yerel 21.07.2022, 10:10
Bursa'nın İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde Bursagaz abonelikleri başladı. 1 Temmuz’da doğal gaz arzı sağlanan bölgede bugüne kadar 186 bina abonelik işlemlerini tamamladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, Bursa’nın ilçe ve mahallelerini doğal gazla buluşturmaya devam ediyor.
Bursa’nın 11 ilçesinde 1.1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Bursagaz, son olarak İznik ilçesinin Orhaniye mahallesi sakinlerinin abonelik işlemlerini sürdürüyor.
Orhaniye Mahallesi'ne doğal gaz ulaştıran Bursagaz, 268 binaya servis kutusu montajını tamamladı. Binaların yüzde 69’unda abonelik işlemleri tamamlanırken daire bazlı abonelik sayısı 237’ye ulaştı.
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