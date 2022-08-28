Bursa’da tur otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 46 yaralı
Bursa İnegöl ilçesine bağlı Domaniç yolunda Mudanya turu yapan otobüs şarampole uçtu. İçinde öğrencilerin bulunduğu otobüste 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 46 kişi yaralandı.
BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl ilçesine bağlı Domaniç yolunda Mudanya turu yapan otobüs şarampole uçtu. İçinde öğrencilerin bulunduğu otobüste 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 46 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya’dan Mudanya’ya düzenlenen gezi, İnegöl’de faciayla sonuçlandı. İçinde öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Olay yerinde bir kişi hayatını kaybederken, yaralı 46 kişi İnegöl, Domaniç ve Bursa hastanelerine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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