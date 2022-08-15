Bursa’da ilçeyi ayağa kaldıran yangın

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi’nde eski ipek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ilçede korkuya neden oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi’nde eski ipek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ilçede korkuya neden oldu.

Kullanılmayan metruk eski fabrika binasında çıkan yangın üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Binayı komple etkisi altına alan yangın, çevre binalarda yaşayanlarda korkuya neden oldu.

Öte yandan yangının metruk fabrika binasını mesken eden madde bağımlısı kişilerden kaynaklandığı öne sürüldü.