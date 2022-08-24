Bursa Yıldırım 'ulaşılabilir' sözü için çalışıyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ‘ulaşım hamlesi’ kapsamında ilçeye yeni ulaşım arterleri kazandırmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, şehrin ulaşım konforunu arttırarak trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

İlçeye yatay ve dikey yeni yolların kazandırılması için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi 1. Meydan Sokağın devamında Mimarsinan Spor Kompleksi ve Barış Manço Kültür Merkezi’ni birbirine bağlayan 120 metrekarelik bağlantı yolu açtı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgede ekipleri tarafından 250 metre kaldırım çalışması ile 267 ton asfalt serimi yapıldığına dikkati çekti.

Ulaşılabilir bir Yıldırım sözünü yerine getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Şehrimizin en önemli gündemi olan trafik ile ilgili Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan Mahallesi Meydan Sokağın yapılmasıyla birlikte ilçemize yatay bir yol kazandırmış olduk. Meydan sokağın devamı ile birlikte de Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Barış Manço Kültür Merkezi’ni birbirine bağlayan 120 metre uzunluğunda bir bağlantı yolu bölgeye nefes aldırmış olduk. Yıldırım Belediyesi olarak dönüşüm çalışmalarıyla yeni yolların kazandırılması, kamulaştırma çalışmalarıyla yol üzerindeki binaların kamulaştırılması ve mevcut kamu arazilerinden belli tahsislerin alınarak yol işlemlerinin yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.