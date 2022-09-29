Bursa Yıldırım sahadan yönetiliyor

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Arabayatağı Mahallesi esnafıyla buluşup istek ve önerileri dinledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

‘Yerinde ve birlikte yönetim’ anlayışıyla her hafta en az 3-4 mahalleyi ziyaret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların görüş öneri ve taleplerini ilk elden alıyoruz. Sorunları yerinde tespit edip bölge sakinlerimizin beklentileri doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Saha ziyaretlerimiz kapsamında gördük ki bir bölgede yapacağımız yatırımlar, hayata geçireceğimiz projelerle ilgili en makul öneriler o muhitin sakinlerinden geliyor. Biz de yol haritamıza buna göre yol veriyoruz” dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak temelinde insana hizmeti esas alan bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, mahallelerin, semtlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre çocuklar için kütüphaneler, okullar ve spor alanları, hanımlarımız için kadın kooperatifleri, girişimcilik ve eğitim merkezleri, YILMEK açıyor, tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği sosyo, kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.