Bursa Yıldırım protokolü muhtarları dinledi

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Ahmet Önder, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte Yıldırımlı muhtarlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Karamazak, Emirsultan, Musababa, Yeni, Namazgah, Yeşil, Kurtoğlu, Hocataşkın,Karaağaç ve Meydancık Mahalle muhtarlarının katıldığı toplantı ilçe protokolünü buluşturdu.

Muhtarların devlet ile millet arasındaki en önemli köprü olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların her türlü talep, şikâyet ve problemleri ile ilgili ilk başvurdukları yerlerin muhtarlar olduğuna dikkati çekerek, "Bu özelliklerinden dolayı muhtarlarımız demokrasimizin temel taşı ve bizim en yakın çalışma arkadaşımız. ‘Daha yaşanabilir bir Yıldırım’ hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Yıldırım’ı el ele, ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde 2019 yılını ‘Mali Disiplin ve Kent Disiplini Yılı’ ilan ettiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, bölgesel mahalle toplantılarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Mahalle ziyaretleri ve saha çalışmaları sırasında sık sık muhtarlarımızla bir araya gelerek, taleplerini dinlediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, muhtarların destek ve katkıları sayesinde, mahallelere yönelik hızlı ve faydalı hizmetler ürettiklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, bölgesel toplantıların önümüzdeki günlerde de süreceğini,, Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceklerini kaydetti.