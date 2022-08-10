Bursa Yıldırım'ın yollarına yenileme

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde modern fiziki görünümüne katkı sunmaya devam eden yerel belediye, altyapı faaliyetlerine ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi 5. Kavaklı Sokak ve 1. Meydan Sokak’ta asfaltlama çalışmasını tamamlayan Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 75. Yıl Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

7 bin 861 metrekarelik alanda devam eden asfalt çalışmaları kısa sürede tamamlanacak.

Yıl boyunca ara verilmeden, gece, gündüz çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen taleplere de en kısa sürede müdahale etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin hizmet kalitesini her anlamda daha da arttırmaya gayret ettiklerin ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapılan planlı ve programlı çalışmalar ile mevsim koşullarının iyi gitmesi halinde sezon başında konulan hedeflerin üzerine çıkılacağını söyledi.