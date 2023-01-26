Bursa Yıldırım'ın temizlik karnesi pekiyi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında ilçede 187 bin ton çöp, 22 bin ton moloz topladı. BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında da temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ekipler, yıl boyunca rutin evsel atık alma çalışmalarının yanı sıra, gerçekleştirdiği moloz alımı, cadde, sokak, pazar yeri, alt geçit temizleme faaliyetleriyle girilmedik mahalle, adım atılmadık sokak, temizlenmedik nokta bırakmadı. Gerçekleştirilen hummalı çalışmalar kapsamında; Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geride bıraktığımız yılda; 187 bin ton çöp, 22 bin ton moloz toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Yıldırım’daki 184 camiinin iç temizlikleri düzenli olarak gerçekleştirildi.

YAŞANABİLİR ŞEHİR YILDIRIM

Yıldırım Belediyesi olarak, ekiplerin bir yandan günlük temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü bir yandan da belirlenen program dâhilinde mahallelerde kapsamlı temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Yaşanabilir Şehir Yıldırım’ hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz temizlik uygulamalarıyla ilçemizin çehresine yeni bir görünüm katıyoruz. İlçede yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi köşe bucak gözden geçirip temizliyor. Tüm mahalleler sokak sokak süpürülüyor, çöpler toplanıyor. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir ilçe ortamı sunabilmektir. Daha temiz ve yaşanılabilir Yıldırım için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.