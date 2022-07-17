Bursa Yıldırım'da yollar yenileniyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak amacıyla yeni imar yolları açmayı sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını alt ve üst yapı hizmetleriyle tamamlamaya devam ediyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin değerine de değer katıyor.

Gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde, 2019 yılından bu yana 49 bin 668 metrekare yeni yol Yıldırım’a kazandırıldı. Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak yeni imar yollarıyla ilgili çalışmaların yanı sıra, mevcut yolların bakım ve asfaltlama işleri de devam ediyor.

Yerleşim alanlarının artması ile birlikte yeni yollara da ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, hızla büyüyen ilçelerden biri olma özelliğiyle ulaşımda da yoğunluk yaşıyor. Açılan yeni imar yollarımız hem bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ederken hem de trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Daha güzel bir Yıldırım için çalışırken vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiriyoruz” dedi.