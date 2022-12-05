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Bursa Yıldırım'da 'Yiğitler'e yeni park

Yerel 05.12.2022, 13:16
Bursa Yıldırım'da 'Yiğitler'e yeni park

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3,5 yıl içinde Balaban Mesire Alanı’nı hizmete kazandıran, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkızık Mesire Alanı’nda da çalışmalara başlayan Yıldırım Belediyesi, ayrıca ilçeye 21 adet park kazandırdı ve 34 parkı sil baştan yeniledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Yiğitler Mahallesi’ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürürken, Yiğitler Mahallesi’nde bin 530 metrekare alan üzerine yeni bir park inşa etmek için kolları sıvadı.

2023 yılında bölge sakinlerinin istifadesine sunulacak parkın bünyesinde; kum zeminli oyun alanı, kauçuk zeminli spor alanı, kondisyon aletleri ve birbirinden eğlenceli çocuk oyun aletleri bulunuyor. Yeşil alanla birlikte oturma birimleri ve dinlenme alanlarının da olacağı parkta yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alacak.

YILDIRIM’A ÇOK YAKIŞACAK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

İlçeye kazandırdıkları yeni yeşil alanları ve parklarla Yıldırım’ı yarınlara hazırladıklarını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri adına ilçemize yeni bir park daha kazandırıyoruz. Bin 530 metrekarelik bir alana yapılacak parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevecek. Yeşil dokusuyla ilçemize değer katacak parkımızı kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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