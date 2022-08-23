Bursa Yıldırım'da 'yeşil' hedef

Bursa'da 'Yeşil Yıldırım' hedefi doğrultusunda yeşil alan ve park sayısında büyük atılım yaparak sosyal donatı alanları oluşturan Yıldırım Belediyesi’nin Şükraniye Mahallesi’ne kazandıracağı Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’nda çalışmalarda sona yaklaşılıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, mevcut parkların bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak vatandaşların nefes almalarını sağlayacak sosyal donatı alanlarını hizmete açmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin, Şükraniye Mahallesi’ne kazandıracağı Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Parkın bünyesinde; gençler ve çocuklar için bisiklet parkı, özel tasarım oyun aletleri içeren kauçuk oyun alanı ve spor alanı bulunacak. Yeşil alanla birlikte oturma birimleri ve dinlenme alanlarının da olacağı parkta yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alacak. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen özverili çalışmalar ile Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı Eylül ayında ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 7 bin 474 metrekarelik alana yapılacak parkı spor yapan vatandaşların çok seveceğini belirterek, "4 bin 550 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkımız ilçemize değer katacak. Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’nı kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

İlçenin çehresini değiştirecek projelerle sahip olduğu ‘yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geride bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 18 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 32 parkımızı da sil baştan yeniledik. 3 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.