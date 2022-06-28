Bursa Yıldırım'da yerinden yönetim

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Kurtoğlu Mahallesi sakinleriyle buluşup istek ve önerileri dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurtoğlu Mahallesi’ni ziyaret ederek bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana, Yıldırım’ın 69 mahallesine de eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, bu buluşmalarda ortaya konulan ortak aklın çok değerli olduğunu belirterek, Yıldırım'ı ele yönetmeye devam edeceklerini söyledi.