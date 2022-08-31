Bursa Yıldırım'da yerinden yönetim

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zümrütevler Mahallesi Çiçek Caddesi esnafıyla bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zümrütevler Mahallesi Çiçek Caddesi’ni ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakinleri ile buluştu.

Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyaçları olduklarını belirterek, hizmet kalitemizi arttırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek amacıyla sık sık vatandaşlarımızla bir araya geldiklerini söyledi.y

Yapılan ziyaretlerle mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle ulaştırma gayretinde olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bugün Zümrütevler Mahallesi’ndeki esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Bu buluşmalarda ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” dedi.