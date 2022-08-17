Bursa Yıldırım'da yeni Karakol şekilleniyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin Samanlı Mahallesi’ne kazandıracağı jandarma karakolunda çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin vatandaşların huzuru ve güvenliği için ilçeye kazandıracağı Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu’nda çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 3,5 milyonluk bir bütçe ile toplam 548 metrekareden oluşacak 2 katlı karakol binasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yıl içerisinde açılacak hizmet binası hakkında bilgi aldı. Bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan Samanlı Jandarma Karakolu yalnızca Samanlı Mahallesi’ne değil kırsal yerleşim alanları bulunan İsabey, Vakıf gibi diğer tüm mahallelere de hizmet verecek.

ÖNCE ASAYİŞ VE GÜVENLİK

Mutlu, huzurlu ve güvenli bir Yıldırım için el birliği ile çalışacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşın can ve mal güvenliğinin temini, huzur ve güvenlik içinde yaşaması için önce asayiş, önce güvenlik diyoruz. Bizim temel amacımız vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamlarını idame ettirmeleri. Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu’nu bu yıl içerisinde ilçemize kazandıracağız. Samanlı Jandarma Karakolu’nun jandarmamıza, ilçemize ve tüm bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.