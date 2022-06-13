Bursa Yıldırım'da usta kasaplar 100 kursiyere el verdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerel belediye ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Kurban Kesim kursuna katılan 100 kursiyer, uygulamalı eğitim sonrasında katılım belgeleri ve MEB onaylı sertifikalarına kavuştu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin, Kurban Bayramı’nda olası kazaları önlemek için kasaplık eğitimi verdiği Kurban Kesim kursu sona erdi.

Uzman eğitmenler, kursiyerlere kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahalesi ve iş güvenliği eğitimi verdi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimine dair teorik ve uygulamalı eğitim gören kursiyerler, uzman kasaplar eşliğinde yapılan hayvan kesiminin ardından katılım belgeleri ve MEB onaylı sertifikalarını aldı.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM

Kursiyerlere 20 saat teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kursta 9 saat iş güvenliği, 3 saat dinî eğitim ve 3 saat de veteriner hekimler hayvandaki hastalıkların anlatıldığı eğitimlerin verildiği kaydetti.

Usta kasaplar eşliğinde hayvan kesimini başarıyla gerçekleştiren yaklaşık 100 kursiyer, sertifikaları Başkan Yılmaz ve katılımcı protokolün elinden kavuştu.