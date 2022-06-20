Bursa Yıldırım'da tatil eğlenceli başladı

Yıldırım Belediyesi ‘Yıldırım’da Yaz Çocuk Şenliği’ etkinlikleri binlerce çocuğa unutamayacakları dolu dolu 3 gün yaşattı.BURSA (İGFA) - Eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklar için ‘Yıldırım’da Yaz Çocuk Şenliği’ düzenleyen Yıldırım Belediyesi, Cazibe Merkezi’nde kurduğu alanda 3 gün boyunca tüm çocuklara birbirinden renkli gösteriler, etkinlikler, konserler, atölye çalışmaları ile dopdolu bir şenlik yaşattı. Festivalde çocukları yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, miniklerle sohbet ederek etkinliklere eşlik etti.

NEŞELİ YILDIRIM

Tüm çocukların sıkı bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönlümüzde ve yaptığımız çalışmalar içerisinde çocukların yeri apayrı. Çocuklarımız yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapsınlar diye ‘Yıldırım’da Yaz Çocuk Şenliği’ni düzenledik. Minik yavrularımızın tebessümlerine şahitlik edip mutlu olduk. Yıldırım Belediyesi olarak geleceğimiz olan evlatlarımız için hep birlikte Yıldırım’ı daha neşeli hale getireceğiz” dedi. Şenlik alanına çocuklarıyla birlikte gelen veliler, yapılan organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, evlatlarının yorucu ve stresli geçen eğitim yılının yorgunluğunu atmaları için ‘Yıldırım’da Yaz Çocuk Şenliği’ni düzenleyen Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ettiler.