Bursa Yıldırım'da taleplere yerinde çözüm

Bursa'nın Yıldırım ilçesini mahalle mahalle gezen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyip sorunlarına yerinde çözüm üretiyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım’a hizmet anlayışlarının merkezinde ‘yerinden ve birlikte yönetim’ anlayışının olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her hafta en az 3-4 mahalleyi ziyaret ettiklerini belirterek, görüş öneri ve talepleri ilk elden aldıklarını söyledi.

Yıldırımlılara ilk gün şehri birlikte yönetme sözü verdiklerini ifade edip ortak akıl vurgusu yapan Başkan Yılmaz, “Bizim sevdamız da derdimiz de Yıldırım. Biz şehrimiz ile ilgili attığımız her adımda konunun tüm muhataplarının dahil olduğu bir karar mekanizması oluşturuyoruz. Bu hizmet anlayışımızı da ‘yönetme’ olarak, şehrin tüm paydaşlarının karar mekanizmasında etkin olduğu ‘yönetişim’ ifadesi ile tanımlıyoruz” dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak temelinde insana hizmeti esas alan bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Mahallelerimizin semtlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre çocuklarımız için kütüphaneler, okullar ve spor alanları, hanımlarımız için kadın kooperatifleri, girişimcilik ve eğitim merkezleri, YILMEK açıyor, tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği sosyo, kültürel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında yaptığımız çalışmalar ile daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefiyle geleceğe yürüyor, 7'den 70'e her yaştan hemşehrimizin hizmetlerimizden faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.