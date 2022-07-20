Bursa Yıldırım'da ortak akıl için esnaf ziyaretlerine devam

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Siteler Mahallesi esnafıyla buluşup istek ve önerileri dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Siteler Mahallesi’ni ziyaret ederek bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallelerin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemeyeceğini belirterek, "Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana, Yıldırım’ın 69 mahallesine de eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, ortak akılın çok değerli olduğunu belirterek, "Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” dedi.