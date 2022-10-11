Bursa Yıldırım'da Mimarsinan'ın çehresi değişiyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ‘2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı’ kapsamında imar uygulamaları ve tapu çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Kentsel dönüşüm çalışmalarında büyük bir ivme kazanan Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde 5,8 dönümlük alanda yeni bir dönüşüm çalışmasının startını veriyor.

Uzlaşma görüşmeleri tamamlanan ve tapu devirlerinin devam ettiği proje kapsamında yapılan imar uygulaması tamamlanan proje alanında 6 dönümlük yapı adası ve 591 metrekarelik park alanı Yıldırım’a kazandırılacak. Zemin artı 5 kat ve 3 bloktan oluşacak projede 131 adet daire ve 2 bin 118 metrekarelik dükkân alanı yer alıyor.

Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Yıldırım’ın kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet üretiyoruz. Burada temel önceliğimiz gönüllü ve yerinde dönüşüm. Her şeyden önce hemşehrilerimize kentsel dönüşümün gerekliliğini doğru bir şekilde anlatmak zorundayız. Bizim amacımız insanlarımıza daha güvenli, sosyal olanakları daha fazla, modern yaşam alanları sunmak. Biz bunları doğru bir şekilde anlattığımız zaman zaten hemşehrilerimiz bu dönüşüm projelerine sahip çıkacaktır. Bizim dönüşüm anlayışımız ‘dayatmacılık’ üstüne değil tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Bölge sakinlerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda bölgedeki saha çalışmalarına start verdik. Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi ilçemize hayırlı olsun” dedi.