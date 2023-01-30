Bursa Yıldırım'da Mimarsinan'ın çehresi değişiyor

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştirilecek ve 131 konuttan oluşacak Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm Projesi sondaj çalışmalarını inceledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde 5 bin 889 metrekarelik alanda yeni bir dönüşüm çalışmasının startını verdi.

Vatandaşların tamamı ile uzlaşma sağlanan proje kapsamında sondaj çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projeleri ile sadece yeni binalar inşa etmiyor, sosyal donatı alanları, ulaşım aksları, yeşil alanlar ile daha yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz. Bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi’nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda imar uygulaması yaptık. Gerçekleştirdiğimiz uygulama ile yaklaşık 6 bin metrekare konut alanı, 600 metrekare bir park alanı 2 bin 500 metrekare yol alanı elde ettik. Oluşan imar parselimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edildi ve biz de Bakanlığımızın verdiği yetki ile üzerimize düşeni yaparak bu alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayıp uzlaşma görüşmelerimizi tamamladık. Sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştirilecek ve 131 konuttan oluşacak Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm Projesi sondaj çalışmalarını inceledi.

Daha yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Yıldırım’ın kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet üretiyoruz. Burada temel önceliğimiz gönüllü ve yerinde dönüşüm. Her şeyden önce hemşehrilerimize kentsel dönüşümün gerekliliğini doğru bir şekilde anlatmak zorundayız. Bizim amacımız insanlarımıza daha güvenli, sosyal olanakları daha fazla, modern yaşam alanları sunmak. Bizim dönüşüm anlayışımız ‘dayatmacılık’ üstüne değil tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Kimsenin rızası olmadan bir dönüşüm projesi gerçekleştirmiyoruz. Dolayısıyla bu işi de el birliği ile yürütüyoruz. Mimarsinan sakinlerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda bölgedeki saha çalışmalarına start verdik. Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi ilçemize hayırlı olsun” dedi.