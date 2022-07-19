Bursa Yıldırım'da 'kentsel dönüşüm' atağı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği imar uygulamaları ve tapulandırma çalışmaları ile kentsel dönüşümün önünü açıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ‘2022 Tapu ve Dönüşüm Yılı’ kapsamında imar uygulamaları ve tapu çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen İmar Kanunu değişikliğiyle kentsel dönüşümün önündeki yapısal sorunların ortadan kaldırılmasının ardından Yıldırım’daki dönüşüm hamlesi ivme kazandı.

Kasım Önadım Bulvarı Bölgesi’nde hayata geçirdiği doğru plan doğru uygulama ile dönüşümün önündeki büyük bir engeli daha ortadan kaldıran Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm projesinde 16 hektarlık alanda imar çalışmalarını tamamladı.

Özel sektör eliyle yapılacak dönüşüm çalışması ile 685 tapu malikine tapuları teslim edildi ve bölgede yıkım çalışmaları başladı.

Yıldırım Belediyesi proje ile tek kuruş kamulaştırma bedeli ödemeden 1 hektarlık park alanı elde etti.

Özel sektör eliyle yapılacak dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen yıkım törenine katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapılan imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Yıldırım'ı inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda yasal düzenlemelerden imar uygulamalarına, kentsel dönüşümden yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet ürettiklerini anlatan Başkan Yılmaz, "Doğru plan-doğru uygulama’ metodu ile tek kuruş kamulaştırma bedeli ödemeden 1 hektarlık park alanı elde ettik. Yıldırım Belediyesi olarak hem depreme dayanıksız binaları yıkarak yerine konforlu ve modern binalar inşa ediyoruz hem de sadece bu bölgede toplamda 10 bin metrekareyi bulan yeşil alanları da mahallemize kazandırıyoruz. Şimdiden mahallelerimize hayırlı olsun. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" diye konuştu.

https://youtu.be/dWipH55-6sE