Bursa Yıldırım'da ilkokul öğrencilerinden balonlu mezuniyet

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokul öğrencilerin mezuniyeti veda gibi yeni bir başlangıç olarak yapıldı.

Okul bahçesinde 11 tane 4'ncü sınıf şubesi ve 320 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen törene İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile mahalle halkı katılım gösterdi.

Fevzi Çakmak İlkokul Müdürü Yüksel Öztürk, öğrencilere emek veren tüm öğretmenlere teşekkürlerini sundu. Öztürk, öğrencilerin insani değerlerini kaybetmeden yola devam etmelerini, gelecekteki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Arkadaşları adına duygu ve düşüncelerini dile getiren 4-L sınıfından Gamze Babacan, ilkokula veda konuşmasında duygulu anlar yaşattı.

Hazırladıkları sloganlarla okul bahçesinde renkli gösterilerle ve yürüyüşler yapan öğrenciler, velilerine dans gösterilerini sundular.

Program sonunda mezuniyet belgelerini öğretmenlerinden gururla alan öğrenciler, "Hoşça kal okulum, merhaba geleceği"m diyerek umutlarını rengarenk balonlar eşliğinde gökyüzüne bıraktılar.