Bursa Yıldırım'da hem açılış hem müjde

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından Millet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ‘Sakarya Parkı’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından sosyal alanlara, spor tesislerinden modern pazar alanlarına, meydanlardan parklara kadar vatandaşlara konforlu bir yaşam sunabilmek için çok önemli hizmetleri ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi’nin Millet Mahallesi’nde hayata geçirdiği ‘Sakarya Parkı’ düzenlenen törenle ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Sakarya Parkı’nın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, belediye meclis üyeleri, şehit ve gazi yakınları, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

Sakarya Parkı’nı vatandaşların istifadesine sundukları için mutluluk duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçeye yeni parklar, yeşil alanlar, mesire bölgeleri ve sosyal donatı alanları kazandırmaya önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin marka değerini artıracak projeleri hayta geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılında Millet Mahallesi'ne Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'ni kazandırdıklarını ifade etti.

Başkan Yılmaz, Millet Mahallesi'nin yolun altında kalan kısmına daha fazla hizmet götürebilmek için meclisimizde aldığımız kararla yolun altında kalan kısımda Sakarya Mahallesi adında bir mahalle kuracaklarının müjdesini verdi. Yılma, "Meclisimizde yeni mahallenin sınırlarını da çizip konuyu valiliğimize sevk ettik. Onay süreci tamamlandıktan sonra Sakarya Mahallemizi kuracağız. İnşallah bu düzenleme ile birlikte bu bölge daha fazla gelişecek, hizmet alacak ve bölge değerlenecek. Hem parkımızın hem yakın zamanda hizmete açacağımız spor salonumuzun hem de yeni ismiyle Sakarya Mahallesi'nin bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.