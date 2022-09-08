Bursa Yıldırım'da gençliğe çok yönlü sportif merkez

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle ilçeye kazandıracağı Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi’nde çalışmalar süratle devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde açılışa gün sayan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi’nin 250 bini aşan genç nüfusu ile birçok şehrin toplamından daha fazla gence ev sahipliği yapan ilçeye değer katacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye’nin en modern gençlik merkezlerinden birisini Yıldırım'a kazandırdıklarını belirterek, "5 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, salonlarıyla, derslikleriyle, kütüphanesiyle, spor salonu ve bilişim atölyeleri ile beraber evlatlarımızın yeni buluşma noktası olacak. Tesisimizin Spor Merkezi kısmında eğitimlerin startını verdik. Yüzme, basketbol, voleybol, güreş ve karate olmak üzere 5 branşta ücretsiz spor eğitimi verdiğimiz tesisimizden yüzlerce evladımız faydalanıyor. Gençlik merkezindeki çalışmaları da kısa sürede tamamlayıp bakanlığımızın desteğiyle Yıldırımlı gençlerimizin istifadesine sunacağız” diye konuştu.

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Kısa sürede hizmete açılacak 5 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi’nin bünyesinde çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, sinema salonu ders çalışma alanları, el sanatları ve zekâ oyunları dersliği, kitap kafe, ses kayıt odası, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz, geleceğe hazırlama noktasında önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.