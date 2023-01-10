Bursa Yıldırım'da estetği bozan metruklar yıkılıyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Kurtoğlu Mahallesi’nde ilçe sakinlerinin can güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan metruk binayı yıktı.BURSA (İGFA) - Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yıldırım Belediyesi, Kurtoğlu Mahallesi Namazgah Caddesi’nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu âtıl durumda bırakılan yapıyı yıktı.

2022 yılında tespit edilen 208 metruk yapıdan 142’sinin yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede kullanılmayan, yıkılmak üzere olduğu içinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk binaların yıkımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu binalar, hemşehrilerimizin can güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra madde kullanıcıları ve benzer zararlı alışkanlıklara fırsat verdiği için de ilçemizde huzursuzluk oluşturuyor. Hem kötü görüntüyü ortadan kaldırmak hem de hemşerilerimizin huzurunun bozulmasını engellemek amacıyla metruk binaları yıkmaya devam edeceğiz. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.