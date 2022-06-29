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Bursa Yıldırım'da 'Erguvan Zamanı'
Yerel 29.06.2022, 13:21
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahnelenen ‘Erguvan Zamanı’ halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği ‘Erguvan Zamanı’ halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.
Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde Ergün Saatçi’nin yönetiminde gerçekleştirilen gösteri Yıldırımlı vatandaşlardan tam not aldı.
Vatandaşların beğenisine sunulan gösteride 4 farklı yaş kategorisinde, 7 bölge ve 13 yöreden oluşan halk oyunları, topluluk tarafından sahnelendi.
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