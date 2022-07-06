Bursa Yıldırım'da doğal gaz sorunu tarih oluyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde imar planı bulunmayan bölgeleri doğal gaza kavuşturmak için yürütülen çalışmalar sonuç verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi; Şirinevler, Hacivat, Çınarönü, Millet, Arabayatağı, Vakıf ve Samanlı mahallelerini ilgilendiren doğal gaz sorununu ortadan kaldırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Bursa milletvekillerinin yoğun uğraşları neticesinde daha önce kadastro yollarda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, kadastro yolu bulunmayan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Yıldırım Belediyesi ve Bursagaz iş birliğiyle başlatılan doğalgaz çalışmalarının startı Samanlı Mahallesi Sevdalı Sokak’tan verildi.

Samanlı bölgesi gaz hattının çekilme töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların sabırsızlıkla beklediği doğalgaza yakın zamanda kavuşacaklarının müjdesini verdi.

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana, Yıldırım’ın mevcut sorunlarını ortadan kaldırmak çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her hafta, ekip arkadaşlarıyla birlikte 3-4 mahalleyi ziyaret ettiklerini belirterek, görüşmelerde, talepleri dinlediklerini söyledi. "Çevre Yolu’nun altındaki mahallelerimize her gittiğimizde, özellikle kadınlarımızın bizden ilk isteği doğalgaz oluyordu" diyen Başkan Yılmaz, "Bizler de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kadastro yollarında başlattığımız doğalgaz çalışmalarını bugün itibariyle iç yollarda başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Samanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz manşon çalışmasını Bursagaz’ın yapacağı planlamaya göre Şirinevler, Hacivat, Samanlı, Çınarönü, Millet, Arabayatağı ve Vakıf mahallelerimizde de yapacağız. Bu proje ile birlikte sadece Yıldırım’da 10 bin hane ve 40 bin insanımızı ilgilendiren bir hizmetin fiili adımını atıyoruz. Artık bu bölgedeki tüm evlerimiz doğalgazın konforuyla tanışacak. Bu hizmetin en önemli tarafı ise bölge insanımız artık kirli havayı teneffüs etmeyecek. Hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.