Bursa Yıldırım'da dere ıslahları sürüyor

Yıldırım Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile imzaladığı protokol kapsamında, Uludağ'dan gelen ve zaman zaman taşkınlara sebep olan Cenup Kanalı’nda dere ıslahı gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) - Çalışmaların yüzde 25’inin tamamlandığı Cenup Kanalı’nda çalışmalar süratle devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ıslah projesi ile birlikte uzun yıllardan bu yana devam eden bir sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Bölgede zaman zaman yaşanan taşkınlar nedeniyle vatandaşların zaman zaman mağdur olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz Cenup Kanalı’ndaki dere yatağını 38 metreye kadar genişletip, etrafını kademeli taş duvarlarla çevreleyeceğiz. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir hatta gerçekleştirdiğimiz ıslah çalışması ile birlikte bölgede yaşanan taşkınlar tarihe karışacak” dedi.

“PROJEMİZİN YILDIRIM’A ÇOK YÖNLÜ KATKISI OLACAK”

Gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının Samanlı bölgesinin değerini artıracağını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Projemizin Yıldırım’a çok yönlü katkısı olacak. Bölgede yaşanan taşkınlar son bulurken tehlikeli atıkların dereye karışmasının önüne geçilecek. Taşkınlar sebebiyle, derenin kuzey hattında kalan arazilerde ve bahçelerde yaşanan su baskınları bitecek. Dere hattının güneyinde kalan ve hastane alanı olarak ayrılan bölge de artık taşkın riskinden kurtulacak. Böylece bölgeye yapılacak hastanenin önündeki en büyük engel de kalkmış olacak. Öte yandan ıslah çalışması ile birlikte dere yatağı temizlenecek ve yapılacak düzenlemelerle görsel açıdan bölgeye değer katacak bir dere hattı oluşacak” diye konuştu.