Bursa Yıldırım'da Değirmenönü'ne hizmet binası hazırlığı

İmardan kentsel dönüşüme, yeşil alanlardan spor tesislerine, ulaşımdan sosyal yaşam alanlarına kadar Yıldırım’ın çehresini değiştirecek önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi Merkez Cami Hizmet Binası kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle sakinleriyle bir araya gelip istişarelerde bulundu.

Kısa sürede tamamlanarak ilçe sakinlerinin hizmetine açılacak toplam inşaat alanı 999 metrekareden oluşan 3 katlı hizmet binası bünyesinde; kadın Kuran kursu, çok amaçlı salon, 4-6 yaş Kuran kursu, cami lavabosu ve abdesthane yer alacak.

Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken diğer taraftan mahalle halkının eksikliğini hissettiği tesisleri de ihtiyaç duyulan bölgelere kazandırmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Değirmenönü Mahallesi sakinlerimizin en önemli taleplerinden biri de camimizin yanına hizmet binasıydı. Bizler de hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda Değirmenönü Mahallesi Merkez Cami Hizmet Binası projesinin startını verdik. İnşallah hizmet binasını en kısa sürede tamamlayarak bölge halkının istifadesine sunacağız” dedi.