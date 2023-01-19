Bursa Yıldırım'da 'Çocuk Üniversitesi'ne Başkan Yılmaz'dan inceleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılış için gün sayan 'Molla Yegân Çocuk Üniversitesi'ni incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Yıldırım’ın en önemli değerlerinden olan Molla Yegan Medresesi, restore edilerek Çocuk Üniversitesi olarak hizmet verecek.

Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği ve karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders alanından oluşan medrese 2 bin 407 metrekarelik alandan oluşuyor. Çalışmaları tamamlanan ve son düzenlemeler yapılan Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, Uzay ve Dünya Atölyesi, Es-Sufi'nin gök küresi ve Piri Reis'in haritası, Güneş, Ay ve Dünya'nın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının yanı sıra drama, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi, anne-çocuk etkinlik mutfağı yer alacak.

DERSBAŞI 24 OCAK

Yıldırım ve Bursa’nın Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin simgesi olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Üç kıtada asırlar boyunca adalet, barış ve huzuru tahsis ederek, mazlumların umudu olan Osmanlı fidanı Bursa’da kök salmış ve yeşermiştir. Yıldırım Beyazıt ve Yeşil Külliyeleri, gibi Molla Yegan Medresesi bu devrin en önemli miraslardır. Sayısız alim yetiştiren, Molla Yegan Medresesi’ni aslına uygun restore etmekle kalmayıp, işlevsel olarak da özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürüyoruz. 'Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nde bilimsel ve sanatsal atölyelerin yanında çocukların eğlenceli vakit geçireceği sergi alanları ve etkinlik atölyeleri de olacak. Burada çocuklarımızın bilimi severek yetişmesi, onların ufuklarını açacak faaliyetler ile gelişimine katkı sağlayacağız. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde dersler 24 Ocak’ta başlıyor. Tüm evlatlarımızı bekliyoruz” dedi.