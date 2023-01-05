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Bursa Yıldırım'da Çınarönü'nde kentsel dönüşüm

Yerel 05.01.2023, 15:48
Bursa Yıldırım'da Çınarönü'nde kentsel dönüşüm

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile hem modern bir yaşam alanı oluşturacak hem de Yıldırım’a değer katacak önemli bir yatırımı ilçeye kazandıracak.BURSA (İGFA) -  Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak 13 dönümlük alanda gerçekleştirilen Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 262 konut, 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda gençlik merkezi ve sosyal donatı alanları ilçeye kazandırılacak.

KAYNAKLARI DOĞRU KULLANIYORUZ

Yıldırım’da her mahallenin her bölgenin kendine has özellikleri bulunduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşüm projelerini hazırlarken bu özellikleri göz önünde bulundurduklarını vurgulayarak, “Mevlâna bölgesinde ‘yerinde dönüşüm’ modeli uygularken Çınarönü Mahallesi’nde taşıma yöntemi ile dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Mollaarap mahallemizde yaşanan heyelandan sonra bölge riskli alan ilan edilerek hemşehrilerimiz evlerinden tahliye edilmişti. Tahliye edilen 140 binadan 127’sinin hak sahipleri ile satın alma yolu ile anlaşma sağlayarak bu binalarının yıkımını gerçekleştirdik. 13 adet bina sahibi ile Çınarönü Rezerv Yapı Alanı’ndaki taşınmazların teklifi ile uzlaşma sağladık. Yıkım sonrası Mollaarap mahallemizde; içerisinde restoran, seyir terası, piknik alanı, çocuk oyun alanları, dinlenme alanı, çim amfinin yer aldığı Hünkâr Korusu Projesi’ni hayata geçireceğiz. Böylece hem Çınarönü’nde modern bir şehir oluşturuyor, hem de kaynaklarımızı doğru kullanarak, ilçemize, şehrimize değer katacak önemli bir yatırımı Yıldırım’a kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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