Bursa Yıldırım'da büyük dönüşüm

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Ulus Mahallesi’nde 12 bin 600 metrekarelik alanda 300 konutluk kentsel dönüşümün startını veriyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ilçenin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlelerine bir yenisini ekliyor. Yıldırım Belediyesi, Arabayatağı, Ulus, Mevlâna, Yavuzselim, Çınarönü, Hacivat mahallelerini kapsayan 2009 yılında yapılan ve mahkeme kararları ile iptal edilen imar uygulamasının geri dönüşümünün tamamlanmasının ardından, etaplar halinde yeni imar uygulamaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 1. Etap imar uygulaması tescil işlemlerinin tamamlanmasıyla belediyeye 12 bin 600 metrekarelik alan kazandırıldı.

Rezerv alanı olarak belirlenen Ulus Mahallesi 8101 ada ve 1 parsel numaralı alanda yaklaşık 300 konutluk kentsel dönüşüm projesi ‘kat karşılığı’ olarak ihale edilerek yapılacak. Projenin ihalesi 26 Aralık 2022 saat 11.00’da Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Binası’nda gerçekleştirilecek.

MODERN VE GÜVENLİ ŞEHİR

Yeni imar düzenlemeleriyle kentsel dönüşümün önündeki yapısal engelleri kaldırdıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin mevcut yapı stokunu güvenli modern konutlarla değiştirmek zorundayız. Şehrimizin ve ilçemizin deprem kuşağında olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bunu bir tercih değil bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. İnsanlarımıza sosyal donatı alanları yeşil alanlarla desteklenmiş, ulaşım sorunları çözülmüş güvenli modern yaşam oluşturmak adına kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda Ulus Mahallesi’nde gerçekleştireceğimiz 300 konutluk dönüşüm projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.