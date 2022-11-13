Bursa Yıldırım'da Başkan Yılmaz pazarcı esnafla buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha ziyaretleri kapsamında Eğitim Mahallesi’ni ziyaret edip kurulan semt pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşla bir araya geldiBURSA (İGFA) - Yıldırımlılarla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe hedefi, ortak akıl anlayışıyla hareket ederek ilçemize katkı sunmaya devam ediyoruz. Sık sık pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hem alışveriş yapan hemşehrilerimizi hem de pazarcı esnafımızı yerinde dinliyoruz. Bugün de Eğitim sakinlerimizle buluştuk. Esnafımız ile Halil İbrahim sofrasına oturduk. Nazik davetleri için teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu her şeyin başında gelir. Yıldırım Belediyesi olarak esnafımızın ve hemşehrilerimizin her zaman yanında ve hizmetindeyiz” dedi.