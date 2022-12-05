Bursa Yıldırım'da Başkan Yılmaz öğrencilerle buluşuyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde temel önceliğin ortak akıl olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her haftanın ilk günü öğrencileri okullarında ziyaret ederek, gençlerle istişarelerde bulunuyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, her haftanın ilk gününü öğrencilere ayırıyor. İlçedeki okulları ziyaret ederek, gençlerle bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, bu hafta Cumhuriyet İlkokulu'nda bayrak törenine katılıp öğrencilerle buluştu.

Başkan Oktay Yılmaz, çocuklardan yaşlılara, kadınlardan dezavantajlılara ve esnafa kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.

Cuma günleri yaşlılar ve esnafla bir araya gelerek onların tecrübelerinden istifade ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Pazartesi günleri ise gençlerimizle bir araya gelerek, onların bakış açısından Yıldırım’ı görmeye çalışıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin tamamının mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz” dedi.

EĞİTİME DESTEK

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunun altını çizen Yılmaz, “Eğitim camiamıza okullar, kapalı spor salonları, kütüphaneler ve materyaller gibi birçok fiziki destek sağlıyoruz. Bunun yanında yaptığımız okul dışı öğrenme ortamlarıyla da öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklemeyi sürdürüyoruz. Evlatlarımızın geleceği için Yıldırım Belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.