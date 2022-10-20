Bursa Yıldırım'da atıklar sıfırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği 'Sıfır Atık Projesi’, Yıldırım’da geniş yer buldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyor.

Bu kapsamda israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ile atık oluşumunun engellenmesi amacıyla çalışmalarına hız kazandıran Yıldırım Belediyesi, her geçen gün çevreci yatırımları ilçeye kazandırırken vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi atıkların geri dönüşümü için bir ilke imza atarak ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ uygulamasını hayata geçirdi. ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ uygulaması ile sağlık sigortaları ve düzenli gelirleri olmayan sokak toplayıcılarını istihdam ederek sosyal güvence altına aldı. Yıldırım Belediyesi uygulama ile 18 yaş altı çocuk gruplarının çalıştırılmasının önüne geçip sokak toplayıcılarını tek elden kontrol altına alarak denetimlerini kolaylaştırdı. Sokak toplayıcılarından kaynaklı güvenlik sorunlarının da ortadan kaldırılmasının amaçlandığı projenin ilk etabında 70 sokak toplayıcısı istihdam edildi. Yıldırım Belediyesi ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ ile düzensiz sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların lisansı olmayan uygunsuz alanlarda depolanmasından dolayı oluşan çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Yıldırım Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın desteğiyle ‘Kompost Üretim Tesisi’ni ilçeye kazandırdı. Bu kapsamda tesis ile pazar atıklarını komposta dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan elde edilen organik gübreyi toprağa geri kazandıran Yıldırım Belediyesi, haftalık 3 bin 500 litre organik atık işleme kapasitesine sahip kompost makinesi sayesinde hizmet birimleri ve sosyal tesislerden çıkan organik atıklar ile ilçedeki semt pazarları ve park bahçe atıkları toplayarak kompost gübreye dönüştürüyor. Tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere hazırlanan kompost gübre daha sonra bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor. Yıldırım’da yer alan park, bahçe ve yeşil alanlardaki gübre ihtiyacının yüzde 20'sinin tefarik edilmesi planlanıyor. Elde edilen kompost gübre ile dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimi azaltılıyor, tarıma ucuz ve daha faydalı girdi elde edilerek ekonomik kazanım elde ediliyor.