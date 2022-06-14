Bursa Yıldırım'da atık yağlara karşı hatır paketi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, çevreye zarar veren atık yağların geri kazanımına katkı sağlamak amacıyla 5 Litre Bitkisel Atık Yağ biriktiren vatandaşların atık yağlarını evlerinden teslim alıp kahve seti hediye ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ‘Kahve Bahane Geri Dönüşüm Şahane’ projesi ile atık yağların dönüşümünü teşvik edecek önemli bir kampanya hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da büyük önem verdiği ve bizzat yönettiği Çevre ve Atık Yönetimi kapsamında yepyeni bir çalışma başlatan Yıldırım Belediyesi, sadece 1 litresi 1 milyon litre içme suyunu kirleten atık yağlardan 5 litre ve üzerini biriktiren hemşehrilerinin biriktirdiği yağları adreslerinden teslim alıp karşılığında vatandaşlara fincan, kahve ve çikolatadan oluşan hatır paketleri hediye edecek.

15 Temmuz’a kadar devam edecek kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonundan atık alım talebi oluşturabilecek ve atıkların doğaya geri kazanmasına katkı sağlayabilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe genelinde sürdürdükleri sıfır atık seferberliğine vatandaşların vermiş olduğu destekler sayesinde çok güzel işler başardıklarını ifade ederek, "Bizlere her konuda destek olan, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren vatandaşlarımızdan atık yağ toplama kampanyasına destek olarak insana, doğaya ve çevreye katkıda bulunmalarını rica ediyorum. Biz hemşehrilerimiz için atıkları doğaya geri kazandırırken onlarda kendilerine hediye etmiş olduğumuz kahvelerini yudumlasınlar. Yıldırımlı hemşehrilerimizin doğada da bizde de hatrı çok büyük” diye konuştu.