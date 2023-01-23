Bursa Yıldırım'da 40 bin kişi doğal gaza kavuşacak

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Vakıf ve Şirinevler-Hacivat mahallelerinde 40 bin kişinin doğal gaz sorununu ortadan kaldıracak çalışmaları inceledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi’nin Bursagaz iş birliğiyle Vakıf ve Şirinevler-Hacivat mahallesindeki ‘doğalgaz sorunu’nu çözüme kavuşturacak çalışmaları inceledi.

Yakın Çevre Yolu’nun altında bulunan bölgelerde yıllardır devam eden problemin çözümü için yoğun bir çaba harcadıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Bu bölgenin bazı kısımlarının SİT alanında bulunması, planlarının olmaması gibi yapısal sorunlardan dolayı buralardaki konutlara doğalgaz verilemiyordu. Bu sorunu çözmek için 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırladık. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) ile görüşmeler yaparak, kadastro yolu bulunmayan sokaklarda doğalgaz altyapı çalışmalarının önünü açtık” dedi.

SIRADA ÇINARÖNÜ, MİLLET, ARABAYATAĞI VAR

Yapısal sorunların ortadan kaldırılmasının ardından bölge sakinlerinin en kısa sürede doğalgaza kavuşması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile yoğun bir çalışma başlattıklarını dile getiren Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl Samanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları bugün Vakıf, Şirinevler ve Hacivat mahallelerimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içerisinde Çınarönü, Millet, Arabayatağı'nda da gerekli altyapı çalışmalarına başlayacağız. Bu çalışmalar tamamlandığında 10 bin hane ve 40 bin insanımızı doğalgaza kavuşturmuş olacağız. Böylece yıllardır devam eden ve adeta bir kangrene dönüşen doğalgaz sorunu da tarih olacak. Yıldırım’ın biriken sorunlarını teker teker ortadan kaldırarak modern, güvenli doğa ile barışık, daha yaşanabilir şehir inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.