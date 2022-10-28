Bursa Yıldırım'da 10 ayda 32 bin ton asfalt

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt serme çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - “Ulaşılır kent Yıldırım” hedefiyle ilçenin çehresini değiştirmeye devam eden Yıldırım Belediyesi ekipleri ilçenin yaşam kalitesini artırmak adına altyapı ve asfalt çalışmalarında belirlenen hedefleri aşmak için aralıksız çalışıyor. Yıldırım Belediyesi, 71 mahallede planlanan program dahilinde eskiyen ve bozulan yollara asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Asfaltlama, yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel kaza riskini minimuma düşürüyor.

Ulaşım Hizmetleri ekipleri, 2022 yılının 10 aylık süresinde 31 bin 850 ton asfalt kaplama, 14 bin 995 ton yamayı Yıldırım'ın sokaklarıyla buluştururken 75 bin metrekare parke ve 32 bin metrekare bordür döşedi. Ekim ayı boyunca da yoğun bir tempoyla çalışan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Teferrüç, Mollaarap, Sıracevizler ve Musababa Mahallesi’nde asfalt, Vakıf, Musababa, Hamamlıkızık, Samanlı, Hacıseyfettin, Kurtoğlu, Fidyekızık ve Ertuğrulgazi Mahallesi’nde parke ve bordür çalışmaları gerçekleştirerek sokakları yeni bir görünüme kavuşturdu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bütün cadde ve sokaklarında talep ve ihtiyaçlara göre eksiklikleri giderdiklerini belirterek, mevcut yollarda yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ciddi ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiklerini söyledi.