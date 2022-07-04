Bursa Yıldırım'da 1 ayda 15 mahalle ziyareti

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle ziyaretleri kapsamında sık sık ilçe sakinleriyle bir araya geliyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretleri yaparak esnaf ve sokak sakinleriyle buluşmayı sürdürüyor.

Saha çalışmaları kapsamında geçtiğimiz Haziran ayında; 152 Evler, Emirsultan, Değirmenlikızık, Zümrütevler, Çınarönü, Kaplıkaya, Samanlı, Millet, Hacıseyfettin, Arabayatağı, Ertuğrulgazi, Siteler, Mimar Sinan, Yeşilyayla ve Şirinevler mahallelerini ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İlçeye yaptıkları yatırım ve hizmetleri istişare ederek hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, gerçekleştirilen ziyaretlerin kendilerine bu anlamda büyük katkı sağladığını ifade etti. ‘Yerinde ve birlikte yönetim’ anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. ‘Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın 69 mahallesinin tamamını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yönettiklerini söyledi.

Yıldırım’ın hem bugününe hem de geleceğine kalıcı ve güçlü eserler emanet etmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Bunu yaparken vatandaşlarımızın fikirlerini almayı önemsiyoruz. Sık sık yaptığımız mahalle ziyaretleriyle hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederken, ilçemizin yaşam standardına katkı sağlayacak her türlü planlamalarımızı da yapma imkânı buluyoruz. Amacımız Yıldırım’ın sadece bugününe değil geleceğine de değer katmaktır. Bu vesileyle desteğini ve duasını bizlerden eksik etmeyen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Köklü geçmişi ile geleceğe ışık tutan değerlerin şehri Yıldırım için hep birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.